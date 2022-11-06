В Косово сербы начали увольняться со службы из-за старта кампании по замене сербских номерных знаков на косовские

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В Косово сербы начали увольняться с государственной и муниципальной службы в знак протеста против смены сербских автомобильных номеров на косовские, сообщает Reuters.

По версии Euronews, увольнения происходят в знак протеста против отстранения властями Косово шефа полиции из Северного Косово, отказавшегося воплощать план по замене номерных знаков.

Министр косовского правительства Горан Ракич заявил о собственном уходе в отставку, а также об увольнении сербов со службы в муниципальных администрациях, полиции, судах, парламенте и правительстве.

Общее число уволившихся неизвестно. По словам источника Reuters в косовском МВД, в некоторых полицейских подразделениях сотрудникам приходится работать по 12 часов вместо восьми из-за отсутствия офицеров-сербов.

Кампания по постепенной замене тысяч сербских автомобильных номеров на косовские, которую Приштина несколько раз откладывала по просьбе США и ЕС, началась в ноябре. В первые недели автомобилистов с сербскими знаками предполагается предупреждать, затем штрафовать, а в апреле 2023 года такие машины, согласно существующим планам, начнут изымать.

В Северном Косово, где проживают преимущественно сербы, регулярно происходят обострения, связанные с нежеланием Косово и Сербии признавать документы и номерные знаки друг друга. В конце августа в ЕС заявили, что стороны достигли компромисса по вопросу въездных документов, но проблема номерных знаков осталась нерешенной.