В ДНР совершено покушение на судью Верховного суда республики. Он был главой коллегии, приговорившей к казни трех иностранцев, воевавших за Украину

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В городе Углегорске в аннексированной Россией ДНР совершено покушение на судью Верховного суда региона Александра Никулина, сообщает МВД ДНР.

Как сообщили в ведомстве, Никулин получил огнестрельные ранения. Он находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы начали розыск подозреваемых.

Никулин был председателем коллегии Верховного суда, которая в июне приговорила британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. В сентябре они были переданы Саудовской Аравии.

После начала войны покушения на должностных лиц на занятых Россией украинских территориях стали происходить регулярно. Наиболее высокопоставленным чиновником, погибшим в результате нападения, стал генпрокурор ЛНР Сергей Горенко: он и его заместитель были убиты в результате взрыва в здании прокуратуры в Луганске.

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https://www.rbc.ru/society/11.05.2022/636607ff9a7947363afc6bb9?from=newsfeed