Токаев подписал закон, ограничивающий полномочия президента Казахстана. Его родственники не смогут занимать руководящие посты в госкомпаниях

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, ограничивающих президентские полномочия. Как сообщает пресс-служба президента, эти изменения были сделаны по итогам состоявшегося ранее референдума.

Поправки предполагают незначительное ограничение влияния президента на местные исполнительные органы власти (теперь президент сможет назначать глав городов и регионов только с одобрения местных депутатов), сокращение президентской квоты в парламенте, а также запрет президенту состоять в политических партиях.

Близким родственникам президента отныне запрещено занимать политические должности и руководящие посты субъектов .

Помимо этого, новые законы закрепляют статус, полномочия и гарантии независимости уполномоченного по правам человека, а также усиливают правозащитные функции генерального прокурора. Кроме того, с 1 января 2023 года в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд.

Внесение поправок в конституцию было предложено Токаевым в апреле, спустя три месяца после масштабных антиправительственных , в рамках объявленного им курса на уход от суперпрезидентской республики к президентской республике с сильным парламентом. 5 июня состоялся референдум по этим поправкам; по официальным данным, поправки поддержали 77% жителей страны.

Власти Казахстана преподносили поправки в конституцию как серьезный шаг в сторону демократизации страны, однако многие эксперты указывали, что реформы носят косметический характер и в действительности полномочия президента останутся крайне широкими.

20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы.

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«Это извращенная форма демократии, которую придумал Токаев» В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Но многие не верят, что они изменят страну к лучшему. Репортаж «Медузы»

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