Суд в Москве арестовал на два месяца активиста Михаила Кригера. На него завели дело об оправдании терроризма за пост в фейсбуке

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Черемушкинский районный суд Москвы арестовал активиста Михаила Кригера на один месяц и 28 дней по статье об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) — ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, хотя таковым не объявлялось. Судья объяснил это тем, что рассмотрение дела проходило в выходной день, пишет . Адвокат Михаил Бирюков рассказал журналистам, что на аресте Кригера настаивал прокурор, мотивируя это тем, что активист может уехать из страны.

Кригера задержали 3 ноября. По словам очевидца, это произошло возле пространства «Артплей». Позже стало известно, что в квартире активиста прошел обыск, откуда Кригера увезли в Следственный комитет. На следующий день ему предъявили обвинение.

Согласно информации «Автозак Live», поводом для возбуждения дела мог стать пост, который активист опубликовал в в 2020 году.

Михаил Кригер — бывший депутат Таганского районного совета Москвы. В последние годы он активно выступал против российских властей, за что его неоднократно задерживали на различных протестных акциях, в том числе антивоенных.

В июле 2022 года Кригера задерживали из-за наклеек на автомобиле «Навальный — мой президент» и «Я против Путина. Я — за Навального», после чего обвинили в неповиновении полицейским и арестовали на 10 суток.