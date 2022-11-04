Представитель оккупационных властей объявил «круглосуточный» комендантский час в Херсоне. А потом сказал, что ограничений в городе нет

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Заместитель главы назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал 4 ноября в своем телеграм-канале видео, в котором сообщил о введении круглосуточного комендантского часа в Херсоне.

В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город. Возможны теракты, возможны провокации. Поэтому мы еще раз просим жителей Херсона уходить из города на левобережную часть Херсонской области, дать возможность военным делать свое дело без гражданских.

Вскоре это видео было удалено (хотя оно успело распространиться по СМИ) и в канале опубликовали исправленный ролик, на котором вместо слов про комендантский час видна монтажная склейка.

Затем Стремоусов выложил еще один ролик, заявив, что никаких ограничений для жителей Херсона нет и ситуация находится под полным контролем военных. «24/7 ведется борьба с возможными провокациями и нацистами, именно для них объявлен комендантский час», — говорится в подписи к новому ролику.

Назначенная Россией администрация аннексированной Херсонской области объявила 18 октября, что организовала «перемещение» жителей с правого берега Днепра на левый. 3 ноября, по словам Стремоусова, началась «эвакуация» жителей из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра. Переправу на правый берег накануне закрыли.

Оккупационные власти объясняли эвакуацию жителей тем, что Украина готовит масштабное наступление на Херсон и украинские силы якобы намерены разрушить дамбу Каховской ГЭС. Американский Институт изучения войны допускал, что Россия сама готовится повредить дамбу Каховской ГЭС и возложить ответственность на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский при этом говорил, что российские военные заминировали дамбу станции.

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