Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Холдинговая компания Veon из Нидерландов сообщила, что начала процесс конкурентной продажи своих активов в России — ПАО «Вымпелком».

«Сейчас руководство Veon изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

По данным источников газеты «Коммерсант», Veon планирует передать российский бизнес местному топ-менеджменту.

Veon владеет 100% российского телеком-оператора «Вымпелком», который предоставляет услуги сотовой и фиксированной связи, проводного и беспроводного доступа в интернет под торговой маркой «Билайн». «Вымпелком», основанный в 1992 году, с 2009 года входит в состав Veon.

По оценке Veon, которую приводит «Интерфакс», за второй квартал 2022 года на Россию приходилось более половины выручки холдинга, то есть чуть более одного миллиарда долларов.