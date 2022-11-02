МВД отказалось от сбора отпечатков пальцев у беженцев, приезжающих в Россию

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Министерство внутренних дел РФ выпустило приказ об отмене обязательной дактилоскопии беженцев и граждан, получивших убежище в стране.

«Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Документ считается вступившим в силу с момента публикации.

Обязательные сбор отпечатков пальцев, фотографирование и медосмотр для всех мигрантов, въезжающих в Россию на длительный срок, были введены приказом МВД в декабре 2021 года.