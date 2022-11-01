На Камчатке отменили приговор бывшему депутату, который застрелил местного жителя, приняв того за медведя. Дело рассмотрят заново

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Камчатский краевой суд отменил приговор бывшему депутату регионального заксобрания от «Единой России» Игорю Редькину, обвиненному в непредумышленном убийстве.

Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Как сообщила прокуратура Камчатского края, в ходе рассмотрения апелляции сторона гособвинения заявила о допущенных судом процессуальных нарушениях, а также пожаловалась на мягкость назначенного депутату наказания.

В августе 2021 года Игорь Редькин застрелил на свалке у поселка Озерновский 30-летнего Андрея Толстопятова, который приехал туда за металлоломом. Редькин утверждал, что принял убитого за медведя и стрелял, чтобы защитить жителей поселка. При этом местные СМИ писали, что депутат был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на свалку приехал упражняться в стрельбе.

После инцидента Редькин приостановил членство в «Единой России» и отказался выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.

В августе 2022 года суд приговорил Редькина к девяти месяцам ограничения свободы, признав виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), а также в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК РФ).

Игорь Редькин был одним из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes по итогам 2020 года он занимал 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.

Подробнее о деле Игоря Редькина

На Камчатке депутат застрелил местного жителя, собиравшего металлолом на свалке Депутат утверждает, что принял убитого за медведя. Но есть версия, что он был «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва»

Подробнее о деле Игоря Редькина

На Камчатке депутат застрелил местного жителя, собиравшего металлолом на свалке Депутат утверждает, что принял убитого за медведя. Но есть версия, что он был «в состоянии сильнейшего алкогольного срыва»