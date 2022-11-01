На Камчатке отменили приговор бывшему депутату, который застрелил местного жителя, приняв того за медведя. Дело рассмотрят заново
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Камчатский краевой суд отменил приговор бывшему депутату регионального заксобрания от «Единой России» Игорю Редькину, обвиненному в непредумышленном убийстве.
Уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Как сообщила прокуратура Камчатского края, в ходе рассмотрения апелляции сторона гособвинения заявила о допущенных судом процессуальных нарушениях, а также пожаловалась на мягкость назначенного депутату наказания.
В августе 2021 года Игорь Редькин застрелил на свалке у поселка Озерновский 30-летнего Андрея Толстопятова, который приехал туда за металлоломом. Редькин утверждал, что принял убитого за медведя и стрелял, чтобы защитить жителей поселка. При этом местные СМИ писали, что депутат был в состоянии сильного алкогольного опьянения, а на свалку приехал упражняться в стрельбе.
После инцидента Редькин приостановил членство в «Единой России» и отказался выставлять свою кандидатуру на следующих выборах.
В августе 2022 года суд приговорил Редькина к девяти месяцам ограничения свободы, признав виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), а также в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК РФ).
Игорь Редькин был одним из самых богатых региональных депутатов России. В рейтинге богатейших чиновников Forbes по итогам 2020 года он занимал 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей.