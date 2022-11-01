МВД России предложило штрафовать водителей за использование летних покрышек зимой

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МВД России подготовило новую редакцию перечня «неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Об этом сообщает «Коммерсант», изучивший новую версию перечня.

В документе, в частности, сказано, что водителям легковых автомобилей и легких грузовиков зимой (декабрь-февраль) будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом (июнь-август) водителям любых транспортных средств запретят использовать шипованные шины. В МВД предложили, чтобы регионы РФ могли увеличить время действия ограничений, например, Якутия сможет расширить зимний сезон до октября-марта.

«Коммерсант» отметил, что данный норматив уже записан в техрегламенте, но сотрудники ГИБДД не штрафуют водителей за такое нарушение. Если новую редакцию перечня утвердят, у дорожных инспекторов появится такое право.

Водители остальных типов грузовиков, а также автобусов при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных), согласно предложениям МВД, будут обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. На полноприводный транспорт повышенной проходимости это требование распространяться не будет, а водители автобусов массой от пяти тонн смогут не установить цепи в «связи с особенностями конструкции».

МВД направило новую редакцию перечня «неисправностей и условий» в Аналитический центр при правительстве РФ, который может согласовать поправки или попросить доработать предложения. МВД предлагает, чтобы изменения вступили в силу с 1 марта 2023 года.