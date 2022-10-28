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За первые девять месяцев 2022 года в Узбекистан въехали 318 156 граждан РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД республики.

За первые полгода в страну приехали почти 129 тысяч граждан России, а наибольший поток наблюдался в июле-сентябре, когда в Узбекистан прибыли чуть больше 189 тысяч человек. Данных за октябрь МВД не приводит.

Государственный комитет Узбекистана по статистике ранее в октябре привел другие данные о том, сколько человек приехали в страну из России за первые девять месяцев 2022 года. По данным ведомства, за этот период в Узбекистан приехали 395,1 тысячи человек, — 78,2 тысячи человек. По оценке комитета, с начала года в страну въехали в 2,1 раза больше туристов из России, чем за январь-сентябрь 2021 года.

После того, как 21 сентября в России начались мобилизация, многие россияне начали уезжать из страны, прежде всего, в соседние страны, в который возможен безвизовый въезд. В первые недели на наземных границах между Россией и Грузией, Казахстаном и Финляндией возникли многокилометровые очереди, а билеты на авиарейсы из России существенно подорожали. Одним из ключевых направлений стал Казахстан, куда за первые две недели мобилизации, въехали более 200 тысяч граждан РФ. Некоторые жители дальневосточных регионов бежали от призыва на войну, уплыв на лодках в США и Южную Корею.

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