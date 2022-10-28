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Центробанк России на очередном заседании оставил ключевую ставку на уровне 7,5%.

Такого решения в преддверии заседания ожидали большинство аналитиков. В своем пресс-релизе регулятор отметил, что в целом текущие темпы роста цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. При этом инфляционные ожидания, напротив, находятся на повышенном уровне.

В ЦБ подчеркнули, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки рисков «со стороны внутренних и внешних условий».

В первые дни конфликта на фоне почти двукратного падения курса рубля Банк России резко поднял ключевую ставку до 20%. С апреля началось ее последовательное снижение — ставка уменьшалась на шести заседаниях ЦБ подряд.

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