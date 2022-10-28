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Президент США Джо Байден прокомментировал высказывания президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не намеревается использовать ядерное оружие в Украине.

«Если он не собирается этого делать, почему продолжает об этом говорить? Почему он говорит о возможности использовать тактическое ядерное оружие? У него очень опасный подход к ситуации», — заявил Байден в комментарии телеканалу Newsnation.

Президент США также отметил, что Путин «может закончить это все, просто убравшись из Украины».

Путин 27 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что России «не нужно» наносить ядерный удар по Украине. «У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал президент России.

В сентябре Путин заявлял, что РФ может применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности страны. Тогда он подчеркивал, что это «не блеф». Вскоре после этого Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов.

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