Губернатор Ивановской области заявил военкому, что облавы на призывников недопустимы

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с военным комиссаром города Иваново Максимом Ткачуком заявил о недопустимости облав на призывников. Об этом сообщило региональное правительство в своем телеграм-канале.

«Ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о „частичной“ мобилизации — не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил», — заявил губернатор.

По данным News1Ivanovo, облавы на мужчин в Иваново начались 25 октября. Издание пишет, что повестки вручали мужчинам в возрасте до 45 лет в торговых центрах, МФЦ и на предприятиях. Очевидцы рассказывают, что повестки вручали и на улице. Повестки были заполнены заранее, а «сотрудники аппарата усиления военкомата» в сопровождении полицейских просто вносили в них паспортные данные задержанных.

В распоряжении IvanovoNews оказался документ УМВД России по Ивановской области, предписывающий начальникам отделений в Иваново в период с 25 по 27 октября направить своих сотрудников в места проведения мобилизационных мероприятий для обеспечения общественного порядка. Всего в списке 61 адрес.

Мобилизация в России продолжается с 21 сентября. По официальным данным, в армию планируется призвать 300 тысяч человек. Источники «Медузы» и «Новой газеты. Европа» сообщали, что мобилизовать могут больше миллиона россиян.

Президент РФ Владимир Путин 14 октября заявил, что в армию призвали 222 тысячи человек. Тогда же он обещал закончить мобилизацию в течение двух недель. на основании своего исследования утверждает, что в России были мобилизованы около 500 тысяч человек.

Подробнее про облавы

«Им нужно выполнить цифры. Проще — за счет тех, кто не сопротивляется» В Москве и Петербурге полиция и военкоматы устраивают облавы на призывников. Вот что об этом известно

Подробнее про облавы

«Им нужно выполнить цифры. Проще — за счет тех, кто не сопротивляется» В Москве и Петербурге полиция и военкоматы устраивают облавы на призывников. Вот что об этом известно