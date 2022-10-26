Украинские власти сообщили о падении обломков российской ракеты на автозаправку в Днепре. Погибли два человека, в том числе беременная женщина

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Два человека погибли в результате пожара на автозаправочной станции в Днепре, возникшего вечером 25 октября из-за падения обломков российской ракеты. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его сведениям, погибли беременная женщина и оператор автомойки. Еще четыре человека госпитализированы с ранениями. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огнем уничтожены автозаправочные колонки, автомойка, шиномонтаж и два автомобиля, также частично разрушены магазин и операторская.

«Каждый день мы боремся с террористами. Которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев. Сегодня состоялся очередной ракетный удар. В результате него в Днепре погибли два человека. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным», — заявил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав в соцсетях фотографии последствий удара по Днепру.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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Что еще происходило в Украине 25 октября

Война Двести сорок четвертый день