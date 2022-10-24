Лоукостер «Победа» начнет летать в Турцию

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Авиаперевозчик «Победа» с 23 декабря начнет выполнять ежедневные рейсы в Анталью. В авиакомпании подтвердили эту информацию, пишет ТАСС.

По данным «Коммерсанта», перевозчик еще на прошлой неделе уведомил Росавиацию о возращении допуска на регулярные рейсы в Турцию. Помимо Антальи, в компании рассматривают возможность возобновления рейсов в Стамбул.

В середине марта полеты в Турцию возобновили Red Wings, в апреле «Азимут», «Ираэро» и «Россия». «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Анталью и Стамбул в мае. В сентябре S7 возобновила полеты в Анталью, а «Ямал» начал выполнение рейсов в Стамбул и Анталью.

«Победа» полностью приостановила полеты за рубеж 8 марта 2022 года. Первоначально планировалось, что выполнение международных авиарейсов возобновится в конце июня. В начале апреля лоукостер сообщил о переводе программы полетов из аэропорта Шереметьево во Внуково, а также о сокращении флота с 41 самолета до 25. Остальные суда отправили на временное хранение. По данным «Коммерсанта», возобновление международных полетов для компании было осложнено двойной регистрацией самолетов в бермудском и российском реестрах.

Санкции в отношении российских авиакомпаний были введены в первые дни войны в Украине. Так, в конце февраля европейские страны закрыли небо для российских самолетов, а Евросоюз запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, а также обязал лизинговые фирмы добиться возврата самолетов, сданных в аренду российским перевозчикам — к концу марта более 70 самолетов были арестованы. Помимо этого, в конце лета появилась информация, что российские авиакомпании, включая «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты на запчасти.

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