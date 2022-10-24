Борис Джонсон передумал бороться за пост главы Консервативной партии. День назад он собирался участвовать в выборах

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что решил не выставлять свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии. Соответствующее заявление Джонсон сделал через день после того, как дал понять, что вновь претендует на пост лидера партии.

В распространенном поздно вечером 23 октября заявлении, которое цитирует Reuters, Джонсон сообщает, что заручился поддержкой более 100 членов парламента от консерваторов, что давало ему возможность выставить свою кандидатуру. По словам Джонсона, как внутри Консервативной партии, так и за ее пределами многие призвали его участвовать в выборах.

«Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это было бы просто неправильно. Вы не сможете эффективно управлять, если у вас нет объединенной партии в парламенте. И хотя я обратился — потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах, — мы, к сожалению, не смогли найти способ это сделать», — заявил Джонсон. В такой ситуации, сообщил бывший премьер, он счел, что лучше не выдвигать свою кандидатуру.

Джонсон также сообщил, что победитель выборов может рассчитывать на его поддержку.

Борис Джонсон занял пост премьер-министра Великобритании в июле 2019 года, когда Консервативная партия уверенно выиграла выборы. В июле 2022 года он вынужден был объявить об отставке из-за череды скандалов. Джонсон оставался на этой должности до начала сентября, когда Консервативная партия провела выборы своего нового лидера и премьер-министра.

На выборах победила Лиз Трасс, возглавлявшая в тот момент МИД Великобритании. На посту премьера Трасс предложила непопулярные экономические реформы и через 45 дней была вынуждена подать в отставку.

Выборы нового лидера Консервативной партии начнутся 24 октября.

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Лиз Трасс ушла в отставку через 45 дней на посту премьер-министра Великобритании (это рекорд в истории страны). Что будет дальше? Неужели вернется Борис Джонсон?

Уже не вернется

Лиз Трасс ушла в отставку через 45 дней на посту премьер-министра Великобритании (это рекорд в истории страны). Что будет дальше? Неужели вернется Борис Джонсон?