Борис Джонсон вступил в гонку за пост премьер-министра Великобритании. Он оставил его всего шесть недель назад

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Борис Джонсон, уступивший пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в начале сентября, после ее отставки вернулся из отпуска и неофициально вступил в гонку за должность нового главы правительства.

22 октября Джонсон прилетел в Великобританию из Доминиканской Республики, где отдыхал с семьей. Незадолго до этого соратник Джонсона, депутат палаты общин британского парламента Джеймс Даддридж заявил Sky News, что бывший премьер поделился с ним планами снова участвовать в выборах главы правительства.

Для участия в них кандидатам надо заручиться поддержкой 100 членов парламента от правящей Консервативной партии. Джонсон уже получил поддержку необходимого числа депутатов, написали Sky News, журналист The Sunday Times Тим Шипман и журналист «Би-би-си» Крис Мейсон со ссылкой на источник в окружении Джонсона.

Однако в это поверили не все, так как публично Джонсона на данный момент поддержали лишь немногим более 50 депутатов. Соперники Джонсона — бывший главный казначей его правительства Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт (на данный момент только она официально заявила о намерении баллотироваться на премьерский пост) — получили публичную поддержку от 122 и 23 депутатов соответственно, пишет «Би-би-си».

Всего у Консервативной партии 357 мандатов в нижней палате парламента. На данный момент свой выбор в пользу того или иного кандидата сделали 198 депутатов.

По данным корреспондента The Sunday Times Тима Шипмана, Джонсон и Сунак собираются провести встречу в ближайшее время.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с июля 2019 года. В июле 2022-го он вынужден был объявить об отставке из-за череды скандалов. При этом Джонсон оставался на этой должности до начала сентября, когда Консервативная партия провела выборы своего нового лидера и премьер-министра.

На выборах победила бывшая глава МИД в правительстве Джонсона Лиз Трасс. Однако она предложила непопулярные экономические реформы и на фоне критики подала в отставку всего через 45 дней. Трасс будет исполнять обязанности премьера до выборов нового лидера Консервативной партии. Они пройдут на следующей неделе.