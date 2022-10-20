В Германии сгорело общежитие для украинских беженцев. Власти считают, что причиной пожара стал поджог

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В муниципалитете Гросс-Штремкендорф, расположенном в земле Мекленбург — Передняя Померания, почти полностью сгорело здание гостиницы, в котором находились украинские беженцы. Пожар начался вечером 19 октября, никто из 14 постояльцев и трех сотрудников общежития не пострадал, сообщает .

Правоохранительные органы рассматривают поджог в качестве основной версии произошедшего. Ранее в тот же день полицейские приезжали к зданию общежития из-за свастики, которую нарисовали на табличке с названием отеля.

«Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, в настоящее время я предполагаю, что пожар был устроен преднамеренно», — заявил глава администрации округа Тино Шоман.

В тушении пожара участвовали почти 120 сотрудников экстренных служб и около 20 пожарных машин. Точную причину возгорания установит пожарный эксперт.

По данным ООН, после начала российского вторжения в Украину более 14 миллионов украинцев бежали из страны. Почти семь миллионов из них вернулись обратно. Еще 7,7 миллиона человек остаются в Европе. Больше всего беженцев приняли Польша (1,4 миллиона) и Германия (более миллиона). В России, по информации ООН, оказалось 2,8 миллиона украинских беженцев. Сколько из них остались в РФ — неизвестно.

Как украинцы пытаются уехать из России

«Мы поняли, что нас держат за скот» Украинские беженцы сутками не могут выехать из России в Эстонию и Латвию. Они вынуждены проходить «фильтрацию» и спать на земле прямо у границы

Как украинцы пытаются уехать из России

«Мы поняли, что нас держат за скот» Украинские беженцы сутками не могут выехать из России в Эстонию и Латвию. Они вынуждены проходить «фильтрацию» и спать на земле прямо у границы