В Белгородской области девятилетнего ребенка ранило «устройством, похожим на дрон ВСУ», заявил губернатор
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В Белгородской области девятилетний ребенок получил тяжелое ранение из-за «устройства, похожего на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры». Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, мальчик нашел аппарат на улице в Белгородском районе, тот сдетонировал у него в руках.
Ребенка доставили в детскую областную больницу с открытыми травмами конечностей. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.
Белгородская область с начала войны подвергается обстрелам, которые в последнее время участились. Так, 14 октября в области приостановили движение поездов из-за сбитых ракет. В тот же день в результате обстрела в Белгороде загорелась подстанция, а на следующий день — нефтебаза. Из-за регулярных обстрелов власти региона досрочно объявили каникулы в школах.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о военном положении на аннексированных территориях Украины, а также специальном режиме «среднего уровня реагирования» в приграничных областях, в том числе Белгородской.