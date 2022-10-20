Украина ввела санкции против сотен российских бизнесменов и компаний

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми утвердил решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против физических и юридических лиц, причастных к российскому вторжению в страну. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

Как отмечает УНИАН, в первом указе перечислены более двух тысяч фамилий, среди которых есть граждане Украины, России, Беларуси, Сирии, Германии и Франции, а также больше тысячи различных компаний. В этом списке, например, фигурируют владелец группы компаний «Конкорд», основатель Евгений Пригожин, телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

Второй указ содержит только 256 позиций и распространяется на росийских бизнесменов и членов их семьей. В этот списк попали председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг, член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг, председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон, владелец инвестиционного фонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашев, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин и другие.

Роман Абрамович стал единственным фигурантом украинских санкций, против которого они были введены с условием, что ограничительные меры вступят в силу после «завершения процедуры обмена пленными и телами погибших» между Украиной и Россией.

Роман Абрамович с начала войны играет важную роль в российско-украинских переговорах. В сентябре при его посредничестве состоялся крупнейший за всю войну обмен военнопленными, в результате которого Украина вернула 215 военнослужащих ВСУ, включая бойцов и иностранцев, воевавших на стороне Украины. Россия тогда вернула 55 военнослужащих и украинского политика Виктора Медведчука.

Подробнее об Абрамовиче

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

Подробнее об Абрамовиче

Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times