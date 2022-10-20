Физика Александра Луканина приговорили к семи с половиной годам строгого режима по делу о госизмене

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Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина. Его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Луканина задержали в конце сентября 2020 года и арестовали в начале октября. Что именно инкриминируют ученому — неизвестно. По данным «Интерфакса», Луканина обвинили в попытке передачи российских технологий одной из зарубежных стран — предположительно, Китаю. После выхода на пенсию ученый работал в Шэньянском университете, пишет «Коммерсант».

Суд над Луканиным проходил в закрытом режиме.

В конце июня 2022 года дело о госизмене было возбуждено в отношении сотрудника Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Дмитрия Колкера. Через несколько дней после ареста Колкер, у которого была четвертая стадия рака, умер.

В начале июля по аналогичному обвинению был арестован главный научный сотрудник института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолий Маслов.

В августе 2022 года стало известно об аресте научного руководителя Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка.

В 2021 году Лефортовский суд Москвы арестовал доктора технических наук Александра Куранова.

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