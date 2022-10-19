Володин: 9500 многодетных отцов освободили от мобилизации и вернули из воинских частей домой

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Многодетных отцов, которые попали под мобилизацию, стали отзывать из воинских частей. Об этом в своем телеграм-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации. На сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов. Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

13 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Парламентской газете», что теперь многодетные отцы смогут получить отсрочку от мобилизации, если у них на иждивении находятся трое детей. Изначально на отсрочку могли рассчитывать только отцы, у которых четыре ребенка и более.

Картаполов назвал это «жестом доброй воли» министерства обороны, который стал «ответом на запрос общества».

18 октября фракция «Единой России» в Госдуме не поддержала принятие поправок, которые предполагали освобождение от мобилизации отцов трех и более детей до 18 лет, также отцов детей с инвалидностью, а также людей, которые являются единственным сыном или дочерью одинокого родителя.

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