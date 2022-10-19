Обвинение потребовало 24 года колонии для бывшего миллиардера Зиявудина Магомедова

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Гособвинение запросило 24 года лишения свободы для основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщает «Интерфакс».

Его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, прокуратура попросила лишить свободы на 21 год. Каждому из них гособвинение также просит назначить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Для трех других фигурантов дела Магомедовых — Артура Максидова, Сергея Полякова и Романа Грибанова — прокуратура попросила от 16 до 18 лет лишения свободы.

Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, хищениях в особо крупном размере и растрате. По версии следствия, они похитили в общей сложности более 11 миллиардов рублей на махинациях с землей, недвижимостью и оборудованием. Магомеду Магомедову также вменяют незаконное приобретение и хранение оружия. Помимо братьев, фигурантами связанных с ними дел являются около 20 человек. Магомедовы находятся под стражей с марта 2018 года. Свою вину они не признают.

Зиявудин Магомедов в прошлом — один из богатейших людей России. В 2011 году Forbes оценивал его состояние в три миллиарда долларов.

В мае 2022 года суд по иску Генпрокуратуры изъял у Магомедовых 750 миллионов долларов. Это деньги, вырученные от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта. По версии обвинения, порт был приобретен на незаконные доходы.

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