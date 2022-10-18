Всемирный банк перевел займы, предоставленные Беларуси, в разряд необслуживаемых

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Все кредиты , которые были предоставлены Беларуси или гарантированы ею, переведены в разряд необслуживаемых. Об этом заявил Всемирный банк.

Согласно процедуре Всемирного банка, все кредиты МБРР, которые страна получила или гарантировала, становятся необслуживаемыми, если платеж по любому из них просрочен более чем на шесть месяцев.

На 14 октября 2022 года просроченные платежи Беларуси перед МБРР составляли 68,43 миллиона долларов. Всего Минск должен банку 967 миллионов долларов (0,42% от общего числа непогашенных кредитов МБРР).

МБРР не одобрил Минску ни одного нового кредита с мая 2020 года, отмечает Всемирный банк.

Всемирный банк решил прекратить все свои программы в Беларуси и России в начале марта, в связи с российским вторжением в Украину, которое осуществлялось в том числе с белорусской территории.

После начала войны и западных санкций Беларусь объявила, что будет исполнять обязательства перед некоторыми иностранными кредиторами (в том числе МРББ) в белорусских рублях. Аналогичное решение приняла Россия.

По данным Всемирного банка на 2020 год, внешний госдолг Беларуси составлял 18,57 миллиарда долларов. В число крупнейших кредиторов страны вошли Россия, Китай и МБРР.