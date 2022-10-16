В тегеранской тюрьме произошел пожар. Власти заявили о десятках пострадавших, на видео инцидента слышны выстрелы

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В тегеранской тюрьме «Эвин», известной как место содержания в том числе политических заключенных, произошел пожар.

Согласно заявлению иранских властей, погибли четыре человека и 61 человек пострадал. Источники BBC News утверждают, что число пострадавших на самом деле выше.

В официальных заявлениях говорится, что пожар начался на складе одежды в результате беспорядков, устроенных группой заключенных из крыла для «бандитов и хулиганов». В прокуратуре подчеркнули, что инцидент не связан с протестами, которые происходит в Иране последние недели.

Вечером 15 октября были опубликованы видео пожара, снятые снаружи тюрьмы. На видео слышны звуки, похожие на выстрелы или взрывы. По сообщениям западных СМИ, на роликах слышно, как люди кричат «смерть диктатору».