МВД Беларуси объявило о задержании нескольких человек, якобы готовивших «теракты и диверсии» по заданию оппозиции

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МВД Беларуси 16 октября объявило о задержании нескольких человек, которые якобы готовили «теракты и диверсии» по заданию «беглой оппозиции» и .

Утверждается, что задержанные якобы получали из чат-бота « » «задания по закладке бомб» и «инструкции о том, где взять зажигательные смеси». Задержанные дают признательные показания, заявили в МВД.

Замминистра Геннадий Казакевич также заявил, что проект «план „Перамога“» предполагает насильственное свержение государственной власти в Беларуси и что в его рамках «участники незаконных воинских формирований… проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины».

14 октября издание «Зеркало» писало о появлении фейковых, по словам представителей оппозиции, сообщений о запуске «плана „Перамога“». Участник возглавляемого Светланой Тихановской Объединенного переходного кабинета Беларуси и представитель ByPol Александр Азаров тогда заявил, что власти запустили этот фейк, чтобы выявить и задержать возможных участников проекта.

14 октября глава МИД Беларуси заявил о введении в стране режима контртеррористической операции из-за риска «провокации со стороны отдельных сопредельных государств», однако в КГБ информацию о режиме КТО назвали «недостоверной». Александр Лукашенко, в свою очередь, сообщил о введении «режима такой повышенной террористической опасности» и объяснил этим развертывание в республике совместной с РФ группировки войск.