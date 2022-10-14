Danone решила отказаться от контроля над российским бизнесом

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Компания Danone объявила 14 октября о начале процесса передачи операционного контроля своим бизнесом в России.

Речь идет о бизнесе по производству свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе. Согласно официальному сайту, Danone также выпускает в России специализированное питание; в пресс-релизе этот бизнес не упоминается.

Кому будет передан контроль, в пресс-релизе не сказано. Стоимость активов компании в результате сделки может снизиться на сумму до миллиарда евро.

Danone считает, что это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнеров.

Danone в 2021 году была крупнейшим производителем молочных продуктов в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на один из отраслевых рейтингов. У Danone более десятка брендов в России, в том числе «Активиа», Actimel, «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Тёма».

После начала российского вторжения в Украину Danone не объявила об уходе из России, однако приостановила инвестиционные проекты и прекратила импорт продукции под марками Evian и Alpro.

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