Власти Полтавской области сообщили о двух упавших украинских самолетах. Минобороны РФ отчиталось об одном сбитом в этом регионе Су-27 ВВС Украины

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Глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин сообщил, что 11 и 12 октября на территории региона потерпели крушение два украинских самолета, сообщает РБК-Украина.

К сожалению, во вторник и в среду произошли авиационные катастрофы. Падали самолеты наши. Случилось это именно в Шишацкой общине. Больше информации комментировать не могу. Ждем от министерства обороны информацию, когда получим, будем понимать, что произошло.

Лунин подчеркнул, что в результате происшествия «гражданское население не пострадало».

Минобороны РФ в сводке о произошедшем за прошедшие сутки, опубликованной 13 октября, объявило, что в районе населенного пункта Порскалевка Полтавской области «средствами ПВО» был сбит Су-27 ВВС Украины. Порскалевка относится к Шишацкой общине.

В сводке российского Минобороны от 13 октября сообщается о еще одном уничтоженном украинском военном самолете — МиГ-29, однако российское военное ведомство уверяет, что его сбил истребитель в районе населенного пункта Червоный Запорожец в Днепропетровской области.

Никакой информации о втором сбитом в Полтавской области самолете в сводках Минобороны РФ за предыдущие несколько дней нет.

И российская, и украинская сторона не публикуют данные о потерях своей техники и крайне редко сообщают сведения о людских потерях. При этом обе стороны конфликта ежедневно отчитываются о нанесенном противнику ущербе. Оперативно проверить эти данные, как правило, не представляется возможным.

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