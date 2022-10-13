В Беларуси трех сотрудников городской радиостанции уволили после упоминания в эфире Юрия Дудя

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Трех сотрудников городского радио в Гомеле уволили после того, как они упомянули в эфире российского журналиста и блогера . Об этом пишет « . Беларусь» со ссылкой на друга одного из уволенных.

Работы лишились радиоведущие Марина Туровец, Ярослав Бычковский и Артем Забиран. Последнего уволили «прицепом, на всякий случай», рассказал его друг.

Причиной увольнения ведущих стал эфир 11 октября. «За то, что упомянули Юрия Дудя. Там была рубрика „Кто сегодня родился“. Называют знаковые личности и краткую справку о них. Когда родился, чем занимался. Ну вот с этого и было раздуто», — сказал собеседник «Медиазоны. Беларусь».

11 октября в одном из белорусских провластных телеграм-каналов появился пост о том, что в эфире городского радио Гомеля «расписывают достоинства некоего Ю.А.Дудя», который «втаптывал в грязь нашу с вами страну». В другом канале заявили, что упомянувшие Дудя ведущие в соцсетях публиковали символику, связанную с протестами 2020 года.

Учредителем городского радио Гомеля является исполнительный комитет города. По словам источника белорусского издания «Зеркало», после этого случая в редакциях других государственных СМИ начались проверки.

В Беларуси до сих пор продолжаются массовые репрессии, которые начались после протестов 2020 года. Жертвами преследования стали в том числе независимые журналисты. Крупнейшие негосударственные СМИ Беларуси были запрещены, некоторых их сотрудников задержали, другие уехали из страны.

В марте 2022 года суд в Беларуси объявил экстремистскими материалами фильмы Юрия Дудя про белорусского комика Славу Комиссаренко, который высмеивал Александра Лукашенко, про телеграм-канал Nexta, который координировал протесты 2020 года, и про политическую эмиграцию из Беларуси.