Минкультуры РФ советует регионам «сменить тональность» массовых мероприятий с увеселительной на просветительскую

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Министерство культуры России обсуждает с регионами замену увеселительных массовых мероприятий на просветительские. Об этом, сообщает «Интерфакс», рассказала глава ведомства Ольга Любимова в профильном комитете Госдумы РФ.

По словам министра, ведомство «снова и снова» обсуждает с коллегами из регионов смену тональности, а увеселительные мероприятия меняет на просветительские и посвященные заботе о старшем поколении или семье.

Сейчас Минкультуры также обсуждает с губернаторами, какие мероприятия будут проходить в регионах.

«Где-то приходилось вовремя останавливать и предотвращать дорогие и ненужные сейчас шоу, связанные с салютами, и проговаривать с людьми, что (сейчас нужно) немножко другое. Давайте оставим сам праздник, немножко другой подход», — рассказала министр. Любимова отметила, что мероприятия нужны, но вопрос в том, «насколько они будут в тональности и настроении людей» которые купят на них билеты.

При этом глава ведомства заявила, что с начала войны в Украине посещаемость государственных учреждений культуры не сократилась. По ее словам, на проблемы с продажей билетов жалуются организаторы больших концертов и шоу, тогда как в филармониях, музеях и театрах таких проблем нет. Любимова объяснила это тем, что «людям хочется приходить на настоящие произведения искусства» и большие выставки.

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В октябре на фоне войны и мобилизации власти нескольких регионов России объявили, что откажутся от новогодних торжеств, за исключением детских праздников. Так, в Петербурге решили направить сэкономленные деньги на «снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных», в Нижнем Новгороде — «на обеспечение льгот семьям мобилизованных», в Ленобласти — на поддержку жителей региона, участвующих в «спецоперации».

Вскоре РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента РФ сообщили, что регионы приняли «преждевременные и непроработанные» решения. В Минобороны РФ отреагировали похожим образом, отметив, что необходимости в отмене торжеств нет.