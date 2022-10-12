23 россиянина отправились на яхтах в Южную Корею, спасаясь от мобилизации. Большинству из них отказали во въезде

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После начала мобилизации в России в порты Южной Кореи прибыли четыре яхты с 23 россиянами, которые попытались избежать призыва на войну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из южнокорейских депутатов и данные береговой охраны.

Власти Южной Кореи разрешили въезд только двоим прибывшим россиянам, говорится в заметке агентства. Остальным отказали потому, что цель их визита была «неясна» и у них не было необходимых документов.

Представитель южнокорейского минюста заявил Reuters, что у него нет деталей об этой ситуации. По его словам, граждане России, как правило, могут въехать в страну без визы при получении предварительного разрешения через электронную систему авторизации поездок Южной Кореи.

11 октября с южнокорейского острова Уллындо и юго-восточного порта Пхохан вышли две яхты с 15 россиянами на борту, рассказал один из собеседников агентства.

Местный телеканала KBS сообщает, что россияне, уплывшие с Уллындо, сообщили береговой охране, что собираются вернуться во Владивосток, откуда прибыли. Две другие яхты пока остаются в Пхохане, но намерены отправиться в Таиланд.

KBS показал одну из яхт в своем репортаже. Южнокорейские журналисты утверждают, что на судне были пятеро мужчин из России 20-40 лет. Один из них попросил у корреспондента воды.

[단독] «동원령 회피 의심»…러시아 요트 «입국 불허» / KBS 11.10.2022. KBS News

Телеканал также привел выдержки из отчета береговой охраны, где приводятся цитаты одного из прибывших в Южную Корею россиян. По его словам, он выехал из Владивостока 27 сентября, а 30-го попытался войти на яхте в порт города Сокчхо, но ему отказали во въезде.

В каждом случае береговая охрана Южной Кореи предоставила россиянам еду, воду и топливо на три дня, сообщает KBS.

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Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. После этого число людей, уезжающих из страны, в первую очередь, в соседние безвизовые государства, значительно выросло.

В конце сентября пограничники Эстонии задержали 38-летнего россиянина, который незаконно пересек российско-эстонскую границу из-за объявленной в РФ мобилизации. Он переплыл приграничную реку Нарва на сапборде. Россиянина оштрафовали и вернули на родину.

В начале октября на острове Святого Лаврентия в американском штате Аляска задержали двух россиян, приплывших на лодке с Чукотки. По словам местных жителей, граждане РФ сообщили им, что сбежали от службы в армии. Их отправили в Анкоридж — крупнейший город штата.