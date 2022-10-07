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Министр обороны Украины Алексей Резников призвал офицеров и командование войск РФ «спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения». Об этом он заявил в видеообращении к военнослужащим РФ, записанном на русском языке.

По словам министра, российские власти «обманули и предали» военных, которые теперь погибают в Украине. «Вам обещали легкую прогулку, а отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают, потому что послушать вас сейчас — значит признать свои ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО», — заявил Резников, отметив, что альянс поставляет оружие Украине, но сражаются с его помощью с войсками РФ украинцы.

В своей речи глава украинского ведомства отметил, что президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт, в то время как президент РФ Владимир Путин «прячется в бункере, а не «держит удар» рядом с военными.

«Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперед. Многие из вас уже поняли — вас отправили умирать не за правое дело», — добавил Резников.

Он предложил российским военным подумать о том, как они «войдут в историю» после этой войны. По его мнению, они останутся в памяти «как воры, насильники и убийцы».

«Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз», — сказал министр.

Кроме того, по словам Резникова, именно российским военным после войны придется «смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат», потому что «никто из Кремля к ним не выйдет».

В заключении министр завил, что Украина гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем российским военным, которые немедленно откажутся воевать. «Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его», — закончил он.

Звернення Міністра оборони України Олексія Резнікова Військове телебачення України

Алексей Резников выступил с обращением к российским военным на фоне успешного наступления ВСУ в оккупированных Харьковской и Херсонской областях.