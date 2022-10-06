Северная Корея запустила еще две ракеты в сторону Японского моря. В КНДР назвали запуски «справедливым ответом» на учения США и Южной Кореи

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Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское военное командование. Запуск подтвердили также в правительстве Японии, передает Kyodo.

Согласно сообщению военных Южной Кореи, одна из ракет пролетела примерно 350 километров на высоте до 80 километров, вторая — 800 километров на высоте до 60 километров. Оба снаряда упали в море за пределами японской исключительной экономической зоны, пишет NHK.

Нынешний запуск, отмечает Yonhap, стал шестым за последние две недели. 4 октября Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая, по оценкам Южной Кореи и Японии, преодолела около 4,5 тысячи километров над территорией Японии и упала в Тихом океане.

Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада назвал происходящее «провокацией». Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал совместно с США и Японией защищать безопасность страны. Южнокорейские власти также предупредили об ответных мерах.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Северная Корея продолжит «идти по выбранному пути», то «это только усилит осуждение, изоляцию и шаги, которые предпринимаются в ответ на их действия».

В свою очередь власти КНДР сообщили, что их ракетные запуски в последние две недели — «справедливый ответ» на совместные учения США и Южной Кореи, «увеличивающие напряженность на Корейском полуострове». Северокорейский МИД также осудил Вашингтон и его союзников за попытки поднять тему ракетных пусков на заседании Совета Безопасности ООН.

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