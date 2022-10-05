В Москве после обыска задержали и избили координатора «Голоса» Владимира Егорова. Его обвинили в неповиновении полиции

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Координатора движения избили в Москве сотрудники правоохранительных органов и задержали по административной статье о неповиновении полиции, сообщает .

По данным правозащитной организации, днем 5 октября в московском офисе «Голоса» прошел обыск, после чего Егорова доставили на допрос в отделение полиции по Басманному району. Позже туда вызвали скорую помощь. Телеграм-канала SOTA пишет, что Егорова увезли из ОВД в травмпункт с подозрением на сотрясение мозга.

По словам его адвоката, к Егорову при задержании применяли физическую силу — ударили в область ребер. Также ему угрожали уголовным делом из-за отказа отдать телефон.

Обновлено. Егорову отказали в госпитализации и отправили обратно в отдел полиции, где его оставят до суда по административной статье.

5 октября в Москве прошла серия обысков у пяти представителей «Голоса», в том числе сопредседателя движения Григория Мельконьянца, а также дома у независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина. Сам он сейчас находится за границей. Обыски проводились в рамках уголовного дела активиста из Иваново Михаила Гусева, которого подозревают в «дискредитации» российской армии.