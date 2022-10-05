Один из крупнейших банков Чехии перестал принимать выданные в России карты UnionPay

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Чешский банк Komerční banka (KB), один из крупнейших в стране, перестал работать с картами UnionPay, выданными российскими банками. Об этом ТАСС сообщили в дирекции KB.

«Обслуживание пластиковых карт UnionPay, выданных российскими банками, в данный момент прекращено», — заявили в банке. В то же время газета «Известия» подчеркивает, что ограничение коснулось всех карт китайской платежной системы, независимо от страны выпуска.

Помимо этого, газета пишет, что похожая ситуация сложилась в Испании — там держатели карт российских банков столкнулись с проблемами при снятии наличных в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING. Источник газеты отметил, что в конце сентября таких проблем не было, а начались они, предположительно, с 1 октября.

Ранее сеть финских банкоматов Nosto сообщила, что перестала принимать карты платежной системы UnionPay из-за того, что «россияне опустошали банкоматы» сети, в первую очередь те, которые находятся недалеко от границы с РФ.

В России интерес к китайской UnionPay возрос после начала войны, когда две крупнейшие платежные системы — Visa и Mastercard — перестали работать с российскими банками из-за санкций.

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