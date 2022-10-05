Собянин подписал указ о поддержке семей мобилизованных. Их детей будут бесплатно кормить, а супругам помогут в поиске работы

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных. Соответсвующий документ опубликован на сайте правительства Москвы.

Согласно указу, наиболее широкую поддержку получат дети мобилизованных: им обещают зачисление в детские сады по достижении возраста полутора лет, бесплатное питание вплоть до совершеннолетия, включая период обучения в городских колледжах. Помимо этого, детям гарантируют первоочередное зачисление в группы продленного дня и освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях в учреждениях, подведомственных органам исполнительной власти Москвы.

Для пожилых родственников и людей с инвалидностью в указе предусмотрен пункт о предоставлении нуждающимся семьям социального обслуживания на дому. Помимо этого, члены семьи, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, могут быть в первоочередном порядке зачислены в организации, предоставляющие услуги социального обслуживания в стационарной форме.

Супругам мобилизованных и их детям трудоспособного возраста правительство Москвы обещает организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы.

В указе также прописаны единовременная материальная помощь, психологическая помощь и содействие в оформлении социальных и иных выплат.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию. По официальным заявлениям властей, в армию планировалось призвать до 300 тысяч человек, по данным «Медузы» — более миллиона. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о мобилизации 200 тысяч человек.

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