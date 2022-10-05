«Дождь»: правительство Марий Эл пообещало бизнесменам «бронь» в обмен на процент с оборота «на мобилизационные нужды»

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Представителям малого бизнеса в Йошкар-Оле пообещали «бронь» для сотрудников, подлежащих мобилизации, если они пожертвуют 1% своего годового оборота «на мобилизационные нужды». Об этом заявил один из бизнесменов, побывавших на совещании в министерстве промышленности Марий Эл.

По словам собеседника телеканала, представившегося Александром, 3 октября руководителей малого бизнеса срочной телефонограммой пригласили на совещание в Минпромторг республики, где перед ними выступил исполняющий обязанности министра Станислав Крылов. «Он пытался сделать вид, что не согласен, говорил, что очень неудобно просить, но они вынуждены, и вот если вы хотите, чтобы были забронированные сотрудники, внесите деньги на гуманитарную помощь», — пересказывал его слова бизнесмен.

На совещании предпринимателям выдали реквизиты для перечисления средств. Получателем в них значилось бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Йошкар-Оле». Деньги, как следует из реквизитов, будут поступать на счет Минфина республики. В назначении платежа были указаны в том числе «добровольные пожертвования для оказания гуманитарной помощи военнослужащим, призванным по частичной мобилизации».

Собеседник телеканала отметил, что бизнесменам дали возможность обдумать предложение до конца недели. Про размер пожертвований в Минпромторге сказали так: «Прибыль мы вашу не видим, поэтому просто внесите 1% с оборота». По словам предпринимателя, такие же совещания министерство проводило с представителями среднего и крупного бизнеса.

Александр добавил, что не хочет жертвовать государству деньги на войну.

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