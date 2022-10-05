Басманный суд Москвы отказался заочно арестовать Марину Овсянникову. Она заявила, что не будет соблюдать условия домашнего ареста
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Басманный суд Москвы отказал следствию в заочном аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которую обвиняют в распространении «фейков» об армии.
Адвокат Овсянниковой пояснил «Дождю», что отказ был вынесен по формальным основаниям: на заседание не явился прокурор, а следователь не доставил на него подсудимую.
Сама Овсянникова за несколько часов до заседания суда сообщила, что не будет соблюдать условия домашнего ареста.
«Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее», — написала Овсянникова в телеграме.
Суд отправил Овсянникову под домашний арест в августе. 1 октября ее бывший муж заявил, что она «скрылась в неизвестном направлении» вместе с их 11-летней дочерью. МВД объявило активистку в розыск.
Дело против Овсянниковой ведется по статье о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической или идеологической ненависти. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.