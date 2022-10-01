Губернатор Севастополя заявил, что на аэродроме Бельбек военный самолет выкатился за пределы полосы и загорелся

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Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео черного дыма, поднимающегося в районе военного аэродрома Бельбек в Крыму.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на аэродроме при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. «Произошел частичный подрыв боекомплекта» самолета, сообщил Развозжаев, добавив, что пилоту удалось эвакуироваться.

Пожар, по его словам, оперативно потушили, инфраструктура аэродрома не пострадала.

В августе на военном аэродроме Саки вблизи поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили о «детонации нескольких авиационных боеприпасов» на аэродроме Саки, причиной которой стало нарушение требований пожарной безопасности. Авиационная техника, утверждали в Минобороны РФ, не пострадала. Генштаб ВСУ сообщил, что на аэродроме Саки уничтожены девять российских самолетов, при этом украинские военные не стали брать на себя ответственность за произошедшее. Спутниковые снимки подтвердили, что аэродрому и находившимися на нем самолетам нанесен значительный ущерб.

Подробнее о взрывах на аэродроме в Крыму и их последствиях

На спутниковом снимке аэродрома в Крыму, где произошла серия взрывов, нашли уничтоженные самолеты Минобороны РФ утверждало, что техника не пострадала

Подробнее о взрывах на аэродроме в Крыму и их последствиях

На спутниковом снимке аэродрома в Крыму, где произошла серия взрывов, нашли уничтоженные самолеты Минобороны РФ утверждало, что техника не пострадала