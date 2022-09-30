Суд в Петербурге зарегистрировал первый иск об отмене мобилизационной повестки

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Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал первый административный иск к военному комиссариату и призывной комиссии. Заявитель утверждает, что решение призывной комиссии было неправомерным и требует освободить его от мобилизации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В иске, поданном Даниилом Бакалинским, сказано, что он 22 сентября пришел по повестке в военкомат для «уточнения документов воинского учета». Истец утверждает, что в тот же день ему без медосмотра, без выяснения наличия оснований для отсрочки или освобождения от призыва, была вручена повестка для явки в комиссариат с целью отправки к месту прохождения военной службы. Повестка была выписана на вечер 22 сентября.

Бакалинский подчеркнул, что не согласен с решением комиссии и просит суд признать решение о мобилизации незаконным. Помимо этого, он добавил, что, поскольку военная служба противоречит его убеждениям, он подал прошение о замене военной службы на альтернативную. Также истец попросил приостановить действие решения призывной комиссии на время судебного разбирательства.

Пресс-служба сообщает, что заявление к судебному делопроизводству пока не принято.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации. По официальным данным, власти страны намерены привлечь к военной службе до 300 тысяч россиян. По информации «Медузы», в рамках «частичной мобилизации» в России могут призвать более миллиона человек.

Через несколько дней после начала мобилизации на правительственном портале «Объясняем.рф» появилось сообщение, что альтернативная служба не предусмотрена в рамках объявленной «частичной мобилизации».

Могут ли вас мобилизовать?

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»

Могут ли вас мобилизовать?

Оцените свой риск попасть под мобилизацию Разбираем все факторы, которые в теории (но, увы, не на практике) могут помочь избежать призыва. Самый полезный чек-лист «Медузы»