Зеленский созвал на 30 сентября срочное заседание Совета нацбезопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Повестку заседания объявят позднее.

30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о «вступлении в состав России» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областей. На церемонию пригласили депутатов Госдумы.

В Запорожской области по итогам «референдума», как утверждается, «за присоединение» якобы выступили 93%, в Херсонской — 87%, в ДНР — 99%, в ЛНР — 98%.

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