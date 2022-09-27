Во Франции экстренная контрацепция станет бесплатной для всех женщин

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Министр здравоохранения Франции Франсуа Брон заявил, что в рамках мер, направленных на защиту репродуктивных прав женщин, с 2023 года препараты для экстренной контрацепции станут бесплатными для всех женщин.

В беседе с газетой 20 Minutes Франсуа Брон отметил, что средства экстренной контрацепции сейчас могут получить бесплатно и без рецепта только несовершеннолетние. Бесплатные препараты также положены женщинам до 26 лет, но только по рецепту. С 2023 года средства экстренной контрацепции будут отпускать в аптеках без рецепта и бесплатно для женщин всех возрастов.

Брон также отметил, что Франция отстает от соседних стран в вопросах финансирования программ профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в связи с чем решено включить ряд новых мер в законопроект о финансировании социального обеспечения на 2023 год. В частности, министр объявил, что со следующего года скрининг ИППП станет бесплатным для всех граждан моложе 26 лет.

Во Франции с 2022 года действует программа, которая сделала бесплатным доступ к контрацептивам для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, включая противозачаточные таблетки, спирали, контрацептивные пластыри и инъекции. Ранее эти средства были бесплатны для девушек только до 18 лет. Помимо этого, французская система медицинского страхования покрывает стоимость процедур, связанных с контрацепцией, вроде консультации с врачом и биологических тестов.

Аналогичные программы действуют во многих европейских странах, к примеру, в Германии, Бельгии, Нидерландах и Норвегии. В Великобритании женщины всех возрастов имеют бесплатный доступ к контрацептивам.