На «Госуслугах» заработал сервис по приему заявлений на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило на сайте «Госуслуги» сервис, через который сотрудники IT- и телеком-компаний могут подать заявление на отсрочку от мобилизации.

На сайте и в телеграм-канале ведомства опубликована инструкция по подаче заявления. Его может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить специальную форму, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

Минцифры будет обрабатывать заявления и направлять их в министерство обороны. Решения об отсрочке IT-специалистов от призыва будут принимать в военном ведомстве.

23 сентября Минобороны заявило, что сотрудников IT-сферы, операторов связи, СМИ и банков не будут призывать в рамках мобилизации (если их компания отвечает определенным требованиям).

Минцифры в свою очередь заявило, что речь идет лишь об отсрочке от призыва. 26 сентября ведомство назвало специальности, которые могут обеспечить IT-специалистам отсрочку от призыва.

Несмотря на разъяснения министерств, в военкоматах все равно были попытки забрать на фронт IT-специалистов.