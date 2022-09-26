Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт «Мир» из-за «технического сбоя»

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Таджикистанский «Душанбе сити банк» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир» из-за технических неполадок, начавшихся 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление банка.

«На данный момент карты платежной системы „Мир“ не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах „Душанбе сити банка“», — говорится в сообщении организации.

Как отмечает газета «Коммерсант», «Душанбе сити банк» занимает второе место в Таджикистане по количеству держателей карт.

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23 сентября «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что российская платежная система «Мир» и ее оператор Национальная система платежных карт (НСПК) подверглись массированной DDoS-атаке, которую организовали и координируют украинские киберактивисты. Цель атаки — перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт, сообщало издание.

В сентябре Министерство финансов США пригрозило санкциями в отношении компаний, которые помогают российским властям использовать карты «Мир» за пределами РФ. На фоне новостей об этом с платежной системой «Мир» отказались работать два крупнейших банка Турции — İşbank и Denizbank, самая крупная финансовая организация Казахстана «Халык банк» перестала принимать карты «Мир» в своих банкоматах.

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