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Журналист Иван Сафронов считает, что ему не придется отбывать все 22 года лишения свободы, к которым его приговорил суд по делу о госизмене. Об этом он сообщил в письмах журналистке Арине Бородиной. Она опубликовала их в своем телеграм-канале.

«Да мне в суде предложили вину признать и получить лет 12, а я даже там отказался это делать. Посадили меня. А дальше-то что?! Вообще, конечно, 22 года „строгача“ мне щедро отсыпали: террористы, убийцы и маньяки меньше получают. Ну зато очень льстит, что мою совесть оценили так высоко. Я в глубине души прекрасно понимаю, что никаких 22 и т. д. лет заключения не будет, но то, что посидеть придется, — факт. Но я готов», — говорится в письмах Сафронова.

По словам журналистов, его защитники уже обжаловали приговор. Однако он ждет, что его отправят в колонию в начале 2023 года.

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Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года. На момент задержания он работал советником главы «Роскосмоса». 5 сентября Московский городской суд приговорил его к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене.

По версии ФСБ, в 2015 году Сафронов сообщил политологу Демури Воронину, имеющему гражданство России и Германии, информацию о российских войсках в Сирии, а в 2017 году через своего друга, чеха Мартина Ларыша передал секретную информацию чешским спецслужбам. Сафронов вину не признал и несколько раз отказывался от сделки со следствием. Уголовное дело он связал со своей журналистской работой.

Евросоюз, а также российские независимые СМИ призвали освободить Сафронова. В Кремле отказались комментировать приговор журналисту, отметив лишь, что он «очень суровый».