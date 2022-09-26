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Индекс Мосбиржи обвалился ниже 1900 пунктов впервые с 24 февраля

Источник: ТАСС

В ходе торгов 26 сентября индекс Московской биржи падал ниже 1900 пунктов. Как отмечает ТАСС, индекс опустился ниже этой отметки впервые с 24 февраля — первого дня российского вторжения в Украину.

Так, к 12:58 мск индекс Мосбиржи снизился до уровня 1895,23 пункта (-9,31%). В свою очередь индекс РТС опускался на 9,44% — до 1034,02 пункта. Позже индексы отыграли часть потерь.

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Котировки ценных бумаг на Московской бирже падают с 20 сентября, когда стало известно о проведении «референдумов» в самопровозглашенных ЛНР и ДНР и решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс РФ понятия «мобилизация» и «военное положение». На следующий день, когда в России объявили мобилизацию, обвал на рынке акций продолжился.

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