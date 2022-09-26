ФСБ сообщила о задержании за шпионаж дипломата генконсульства Японии во Владивостоке. Его объявили персоной нон грата

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ФСБ объявила о задержании сотрудника генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори. Об этом сообщает ТАСС.

По заявлению ФСБ, дипломат был «задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

Тацунори объявлен персоной нон-грата. Японии заявлен протест по дипломатическим каналам, отметили в ФСБ.

Ведомство также распространило видео, на котором показан допрос Тацунори. Он говорит, что «понял», что нарушил законодательство РФ, и признает, что пытался за деньги получить закрытые сведения.

По данным из открытых источников, Тацунори занимал в дипмиссии должность консула по политическим вопросам.