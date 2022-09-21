«А народная власть реквизирует!» Олег Дерипаска после объявления мобилизации, ни слова не говоря, опубликовал песню «Яблочко»
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Днем 21 сентября российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале клип на песню «Яблочко» петербургской группы «Отава Ё».
В тексте песни есть такие слова:
Эх, яблочко, катись по бережку,
Раз купил товар — давай денежку.
Спекулянт, спекулянт спекулирует,
А народная власть реквизирует!
И такие:
Эх, яблочко, да огородное,
Прижимай кулаков, все народное!
Эх, яблочко, да ты хрустальное,
А квартира у нас коммунальная!
Олег Дерипаска никак не прокомментировал публикацию.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», которая, по утверждению Минобороны РФ, затронет 300 тысяч человек, находящихся в запасе.
В июне Олег Дерипаска заявил, что в России «нет потенциала для смены режима», как и экономических предпосылок для этого. После российского вторжения в Украину Дерипаска назвал войну «безумием», а компания «Русал», которую он возглавлял до 2018 года, призвала расследовать массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области.