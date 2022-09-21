«А народная власть реквизирует!» Олег Дерипаска после объявления мобилизации, ни слова не говоря, опубликовал песню «Яблочко»

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Днем 21 сентября российский миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале клип на песню «Яблочко» петербургской группы «Отава Ё».

В тексте песни есть такие слова:

Эх, яблочко, катись по бережку,

Раз купил товар — давай денежку.

Спекулянт, спекулянт спекулирует,

А народная власть реквизирует!

И такие:

Эх, яблочко, да огородное,

Прижимай кулаков, все народное!

Эх, яблочко, да ты хрустальное,

А квартира у нас коммунальная!

Отава Ё — Яблочко (Otava Yo — little apple) Otava Yo

Олег Дерипаска никак не прокомментировал публикацию.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию», которая, по утверждению Минобороны РФ, затронет 300 тысяч человек, находящихся в запасе.

В июне Олег Дерипаска заявил, что в России «нет потенциала для смены режима», как и экономических предпосылок для этого. После российского вторжения в Украину Дерипаска назвал войну «безумием», а компания «Русал», которую он возглавлял до 2018 года, призвала расследовать массовые убийства мирных жителей в Буче Киевской области.

О частичной мобилизации

Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России

О частичной мобилизации

Мобилизация. Главное В армию обещают призвать 300 тысяч человек. Резервистам могут закрыть выезд из России