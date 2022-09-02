Первый канал решил вернуть в эфир развлекательные программы. Пока их будут показывать только в выходные

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Первый канал решил вернуть в сетку вещания развлекательный контент, который убрали после начала войны в Украине. Об этом генеральный директор телеканала Константин Эрнст, как сообщает ТАСС, рассказал во время марафона общества «Знание».

Эрнст отметил, что 24 февраля, после начала , канал первым изменил сетку вещания.

«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — добавил он.

По словам гендиректора, в эфир Первого канала вернутся программы, которые уже транслировались, а также будут показаны новые проекты.

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25 февраля, на второй день российского вторжения в Украину, пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности. Так, из эфира убрали развлекательные передачи «Вечерний Ургант», «Давай поженимся» и «Модный приговор». Их заменили на передачи, посвященные украинской повестке.

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