Первый канал решил вернуть в эфир развлекательные программы. Пока их будут показывать только в выходные
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Первый канал решил вернуть в сетку вещания развлекательный контент, который убрали после начала войны в Украине. Об этом генеральный директор телеканала Константин Эрнст, как сообщает ТАСС, рассказал во время марафона общества «Знание».
Эрнст отметил, что 24 февраля, после начала «специальной военной операции», канал первым изменил сетку вещания.
«Мы на протяжении всех этих месяцев в первую очередь занимались тем, что обсуждали, анализировали, информировали нашу аудиторию. Мы и сейчас будем продолжать это делать, но в выходные будем начинать возвращать и развлекательные проекты», — добавил он.
По словам гендиректора, в эфир Первого канала вернутся программы, которые уже транслировались, а также будут показаны новые проекты.
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25 февраля, на второй день российского вторжения в Украину, пресс-служба Первого канала сообщила, что сетка вещания будет меняться в пользу программ общественно-политической направленности. Так, из эфира убрали развлекательные передачи «Вечерний Ургант», «Давай поженимся» и «Модный приговор». Их заменили на передачи, посвященные украинской повестке.