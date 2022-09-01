Суд оправдал Константина Янкаускаса по административному делу о «дискредитации» армии. Его судили за пост с цитатой из молитвы папы римского о мире

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Зюзинский районный суд Москвы закрыл административное дело о «дискредитации» армии в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса за отсутствием состава правонарушения. Об этом пишет .

Протокол на Янкаускаса был составлен из-за его поста в , сделанного в марте. Пост представлял собой перевод речи папы римского, в которой он молился о мире в Украине и, в частности, в Мариуполе.

«Перед варварством убийства детей, невинных и беззащитных гражданских лиц не может быть убедительных стратегических доводов: нужно прекратить это недопустимую вооруженную агрессию прежде, чем она превратит города в кладбища», — в частности, говорилось в посте.

Янкаускас не сопровождал цитату какими-либо своими комментариями.

Суд пришел к выводу, что «из буквального смысла указанной записи невозможно сделать вывод о дискредитации использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ, ее граждан и поддержания международного мира и безопасности».

Статья о «дискредитации» армии появилась в КоАП спустя несколько дней после вторжения в Украину, за следующие несколько месяцев по ней было составлено несколько тысяч протоколов. Фактически суды обычно признают «дискредитацией» армии любые антивоенные высказывания, даже если в них не упоминаются Вооруженные силы РФ.

За «фейки» об армии (вот тут объяснение Минюста, в чем их отличие от «дискредитации») с начала войны положена уголовная ответственность. Так, по этой статье в июне суд в Москве приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии. Политик Евгений Ройзман в конце августа стал фигурантом уголовного дела из-за «повторной дискредитации» вооруженных сил.

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